Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor Yetkililer, Barabanki bölgesinde sahte içki tükettikten sonra ölenlerin sayısını 12 olarak açıkladı- Sahte içkiyi satan dükkanın çalışanı polisle çıkan çatışmanın ardından gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde sahte içkiden ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, eyaletin Barabanki bölgesinde bir dükkandan aldıkları içkiyi tükettikten sonra yaşamını yitirenlerin sayısını 12 olarak açıklarken, yöre halkı bu sayının 16 olduğunu öne sürdü. Yetkililer, sahte içkileri sattığı iddia edilen dükkanın çalışanının, çıkan silahlı çatışmanın ardından polis tarafından gözaltına alındığını belirtti. Pappu Jaiswal isimli satıcının olayla ilgili gözaltına alınan dördüncü kişi olduğu bildirildi. Yerel basında, Jaiswal'ın, sahte içki olayının baş suçlusu olduğu ifade edildi. Diğer yandan pazartesi ve salı günü sahte içki tüketen 42 kişinin de hastalandığı belirtildi. Assam, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde şubatta sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti.

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