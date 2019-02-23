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Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 84'e yükseldi

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:57
Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 84'e yükseldi

GAUHATI (AA) - Hindistan'ın kuzeydoğusunda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı.

Polis yetkilileri, Assam eyaletine bağlı Golaghat ve Jorhat bölgelerinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısının 84'e yükseldiğini belirtti.

Eyalet Sağlık Bakanı Himanta Biswa Sharma, söz konusu iki yerde sahte içki içen yaklaşık 200 kişinin de hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Jorhat Tıp Fakültesi Hastanesinden Doktor Manab Gohain, perşembe gününden bu yana sahte içkiden yaşamını yitirenlerden 34'ünün, son 24 saatte öldüğünü ifade etti.

Hükümet yetkilisi Julie Sonowal, ölenlerden çoğunun çay tarlalarında çalışan işçiler olduğu bilgisini paylaştı.

Sahte içki yapımından sorumlu tutulan 9 şüpheli dün gözaltına alındı.

Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde de bu ay sahte içkiden 99 kişi ölmüştü.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:57
  1. ASSAM
  2. Sahte içki

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