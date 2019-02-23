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Hindistan'da sahte içkidençok sayıda kişi öldü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:34
Hindistan'da sahte içkidençok sayıda kişi öldü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.

Polis yetkilileri, Assam eyaletine bağlı Golaghat ve Jorhat bölgelerinde sahte içkiden 36 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 50'ye yükseldiğini belirtti.

Sahte içki yapımından sorumlu tutulan 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Uttar Pradeş ve Uttarakhand'da bu ay sahte içkiden 99 kişi ölmüştü.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 00:34
  1. Hindistan
  2. Sahte içki

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