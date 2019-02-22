Hindistan’da sahte içkiden 17 kişi öldü Hindistan’da sahte likör nedeniyle en az 17 kişi hayatını kaybederken, 40’tan fazla kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan’da sahte likör nedeniyle en az 17 kişi hayatını kaybederken, 40’tan fazla kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan’da çay tarlası işçileri, maaşlarını almalarının ardından likör içmek üzere toplandı. Likörün sahte olması nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken 40’tan fazla kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sahte likör içenlerden 7 kadın, Assam kentinin kuzeydoğusundaki bir tarlada ölü bulundu. Hindistanlı doktor Dilip Rajbnonshi, tedavi altındaki hastaların durumlarının kritik olduğunu belirterek, en az 17 kişinin “sahte likör” sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hindistan’da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Milletvekili Mrinal Saikia, dün 100’e yakın kişinin sahte içki içtiğini ve çoğunun tedavi altına alındığını kaydetti.

İki hafta önce de Hindistan’da sahte içki içen 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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