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Hindistan'da sahte içkiden 12 ölüm

30 Kasım 2018 Cuma 15:55
Hindistan'da sahte içkiden 12 ölüm

ANKARA (AA) - Hindistan'da sahte içkiden 12 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde sahte içki içen 12 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, yaptığı açıklamada, sahte içkilerin başka bölgelerden geldiğini tespit ettiklerini belirterek hastanede tedavi altında alınan 25 kişinin de durumlarının ciddi olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:55
  1. Hindistan
  2. Sahte içki

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