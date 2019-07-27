Hindistan’da raydan çıkan trende 17 saat mahsur kalan yolcular kurtarıldı Hindistan’da yoğun yağışlar sebebiyle raydan çıkan trende 17 saat mahsur kalanlar helikopter ve botlarla kurtarıldı.

Hindistan’da yoğun yağışlar sebebiyle raydan çıkan trende 17 saat mahsur kalanlar helikopter ve botlarla kurtarıldı.

Hindistan’ın Bombay şehri yakınlarındaki Vangani Ulhas nehrinin yoğun yağışlar sebebiyle taşması sonucu içinde 1050 yolcu bulunan Bombay - Kolhapur seferini yapan Mahalşmi Ekpresi raylardan çıkmış, yolcular Cuma gününden beri mahsur kalmıştı. Askeri helikopterler botlarla trende 17 saat mahsur 1050 yolcunun tamamının tahliye edildiği bildirildi. Tahliye edilen yolcular Kalyan’dan Kolhapur’a giden özel 19 - yolcu trenine nakledildi.

Raydan çıkan trenden kurtulanlar arasında 9 hamile kadının ve bir aylık bir kız çocuğunun da olduğu belirtildi.

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