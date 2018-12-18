Hindistan'da Phethai kasırgası
Ülkenin güneydoğusunda etkili olan kasırgada 2 kişi öldü, 7 kişi kayboldu18 Aralık 2018 Salı 22:35
ANKARA (AA) - Hindistan'ın güneydoğusunda Andhra Pradeş eyaletinde etkili olan kasırgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu.
Ülke basınında yer alan habere göre, Andhra Pradeş'te etkili olan kasırga nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 7 kişi için arama çalışmaları sürdürülüyor.
Kasırga nedeniyle bölgedeki yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi, eyaletteki bazı bölgelere elektrik verilemiyor.
Hindistan'ın Orissa eyaletinde 1999'da yaşanan kasırgada 15 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.
YORUM YAZ