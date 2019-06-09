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Hindistan’da parti yandaşları arasında çatışma: 3 ölü

Hindistan’da iki siyasi parti yandaşları arasında çıkan çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

09 Haziran 2019 Pazar 12:05
Hindistan’da parti yandaşları arasında çatışma: 3 ölü

Hindistan’da iki siyasi parti yandaşları arasında çıkan çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Hindistan’ın Batı Bengal’de eyaletinde bulunan Basirhat bölgesinde Trinamool Kongresi ile Hindistan Halk Partisi (BJP) yandaşları arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.


Yerel basında yer alan haberlerde öldürülen 3 kişiden 1’inin Kongre Partisi yanlısı Kayum Mullah olduğu, ölen diğer 2 kişinin ise BJP yandaşı olduğu kaydedildi. BJP tarafından yapılan açıklamada, olaylarda en az 6 parti çalışanının yaralandığı ifade edildi.


Çatışmanın BJP bayraklarının sokaklardan zorla kaldırılması nedeniyle yaşandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:05
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