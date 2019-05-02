0553 313 94 23

Hindistan'da parlamento seçimleri

Hindistan'da iktidar partisi milletvekili adayının seçim kampanyası, diğer tepki çeken açıklamaları ve "Babri Camisi" yorumu nedeniyle askıya alındı

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:26
Hindistan'da parlamento seçimleri

CHANDIGARH (AA) - Hindistan'da Seçim Komisyonu, ülkede yedi aşamada yapılan ve halihazırda devam eden parlamento seçimlerinde yarışan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) milletvekili adaylarından Sadhvi Pragya Singh Thakur'un seçim kampanyasını, 16. yüzyılda inşa edilen Babri Camisi'nin 1992'de yıkılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmesi üzerine 72 saatliğine askıya aldı.

Hindistan basınında yer alan habere göre, seçim komisyonu, Maharaştra eyaleti terörle mücadele ekipleri eski başkanı Hemant Karkare'nin 2008'deki Mumbai terör saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili tepki çeken sözleri ve Babri Camisi'nin yıkılmasına ilişkin ifadelerinin ardından Thakur'un seçim çalışmalarını perşembe yerel saatle 06.00 itibariyle 72 saatliğine durdurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, Thakur'un söz konusu konularda yaptığı açıklamalara tepki gösterilerek, 3 gün boyunca kampanyasını askıya alma kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Komisyon, ön yargısız bir şekilde, Sadhavi Pragya Singh Thakur'un gelecekte bu tür uygunsuz söylemleri tekrar etmemesi konusunda uyarıyor." ifadesine yer verildi.

Komisyonun kararı üzerine Thakur, karara saygı duyduğunu söyledi.

Thakur, bir televizyona verdiği röportajda, Babri Camisi'nin 1992'deki yıkımına katılmaktan "gurur" duyduğunu dile getirmişti.

Madhya Pradesh eyaletinin Bhopal kentinden aday gösterilen Thakur, aynı zamanda, Maharaştra eyaletinin Malegaon kentinde 2008'de düzenlenen ve 6 kişinin ölümüne, 100'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırıda yer almakla suçlanıyor. Thakur, saldırıyla ilgili görülen davada tutuklanmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Thakur, o zamanlar terörle mücadelenin en iyi polislerinden olan Karkare'nin, Malegaon'daki saldırıyı soruştururken kendisine “işkence ettiği” gerekçesiyle aldığı “beddua” nedeniyle 2008'deki Mumbai terör saldırısında öldürüldüğünü söylemişti. Thakur, daha sonra bu sözleri için özür dilemişti.

- Cami arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini talep ediyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının kasım ayında Ayodhya olarak değiştirilmesine karar verilmişti.

Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Başbakan Narendra Modi, bu yılın başında, Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak ayı sonunda, Faizabad şehri yakınında Ayodhya tarihi kenti içinde bulunan Babri Camisi'ne ait "fazla" arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen "Ram Janmabhoomi Nyas" adlı Hindu vakfına verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:26
  1. Babri Camisi
  2. Hindistan
  3. Sadhvi Pragya Singh Thakur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘fizy İstanbul Müzik Haftası’ 20-30 Haziran’da İstanbul’da
    1. ‘fizy İstanbul Müzik Haftası’ 20-30..
    2. Koltukları sökülen minibüste 50 kaçak..
    3. Başkan Yüksel 1 Mayıs coşkusunu..
    4. Dolar ne kadar, dolar kaç TL? 2 Mayıs..
    5. Sahte içki operasyonunda şüpheliler..
    6. Mardin Valiliğinden HDP’li..
    7. Türkiye'den dev hamle! 70 imza birden..
    8. Dereye düşen köpeği böyle kurtardılar
    9. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    10. (Özel) İstanbul’da trafikte “bahşiş”..
    11. Assange'ı ağırlamanın bedeli 16 milyon..
    12. Brent petrolün varili 72,30 dolar
    13. Fırtına 2 TSK için hazır!
    14. Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması..
    15. EKEV heyetinden Vali Arslantaş’a..
    16. ‘Dede Korkut’ destanı ve hikayeleri..
    17. Bu köpek suyunu tas yerine çeşmeden..
    18. Mahremiyet talebine hapis cezası
    19. Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir..
    20. Tosya pirincinin ekim hazırlıkları..
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    İstifa eden AK Partili Ayhan Yılmaz'ın yerine gelecek isim...
    İstifa eden AK Partili Ayhan Yılmaz'ın yerine gelecek isim...
    Bolton itiraf etti: Maduro'dan sonra...
    Bolton itiraf etti: Maduro'dan sonra...