Hindistan'da parlamento seçimleri

CHANDIGARH (AA) - Hindistan'da Seçim Komisyonu, ülkede yedi aşamada yapılan ve halihazırda devam eden parlamento seçimlerinde yarışan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) milletvekili adaylarından Sadhvi Pragya Singh Thakur'un seçim kampanyasını, 16. yüzyılda inşa edilen Babri Camisi'nin 1992'de yıkılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmesi üzerine 72 saatliğine askıya aldı.

Hindistan basınında yer alan habere göre, seçim komisyonu, Maharaştra eyaleti terörle mücadele ekipleri eski başkanı Hemant Karkare'nin 2008'deki Mumbai terör saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili tepki çeken sözleri ve Babri Camisi'nin yıkılmasına ilişkin ifadelerinin ardından Thakur'un seçim çalışmalarını perşembe yerel saatle 06.00 itibariyle 72 saatliğine durdurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, Thakur'un söz konusu konularda yaptığı açıklamalara tepki gösterilerek, 3 gün boyunca kampanyasını askıya alma kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Komisyon, ön yargısız bir şekilde, Sadhavi Pragya Singh Thakur'un gelecekte bu tür uygunsuz söylemleri tekrar etmemesi konusunda uyarıyor." ifadesine yer verildi.

Komisyonun kararı üzerine Thakur, karara saygı duyduğunu söyledi.

Thakur, bir televizyona verdiği röportajda, Babri Camisi'nin 1992'deki yıkımına katılmaktan "gurur" duyduğunu dile getirmişti.



Madhya Pradesh eyaletinin Bhopal kentinden aday gösterilen Thakur, aynı zamanda, Maharaştra eyaletinin Malegaon kentinde 2008'de düzenlenen ve 6 kişinin ölümüne, 100'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırıda yer almakla suçlanıyor. Thakur, saldırıyla ilgili görülen davada tutuklanmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Thakur, o zamanlar terörle mücadelenin en iyi polislerinden olan Karkare'nin, Malegaon'daki saldırıyı soruştururken kendisine “işkence ettiği” gerekçesiyle aldığı “beddua” nedeniyle 2008'deki Mumbai terör saldırısında öldürüldüğünü söylemişti. Thakur, daha sonra bu sözleri için özür dilemişti.



- Cami arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini talep ediyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının kasım ayında Ayodhya olarak değiştirilmesine karar verilmişti.

Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Başbakan Narendra Modi, bu yılın başında, Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak ayı sonunda, Faizabad şehri yakınında Ayodhya tarihi kenti içinde bulunan Babri Camisi'ne ait "fazla" arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen "Ram Janmabhoomi Nyas" adlı Hindu vakfına verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.