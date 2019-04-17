Hindistan’da parlamento seçimleri Seçimlerin 11 Nisan'da başlayan ilk aşaması tamamlandı⁃ Yaklaşık 100 milyon seçmen parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'ini belirlemek için oy kullandı

ANKARA (AA) - Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin ilk aşaması tamamlandı. Hindistan Seçim Komisyonu, ilk aşamasında 18 eyalet ve "Birlik Toprağı" adı verilen 2 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde yaklaşık 100 milyon vatandaşın oy kullandığını bildirdi. 142 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ilk aşamada seçime katılım oranının yüzde 69,43 olduğu belirtildi. Seçimin ilk aşamasında 18 eyalet ve 2 Birlik Toprağı’ndan bin 279 aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 91 sandalyesi için yarıştı. İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ve ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) 83'er aday çıkarmıştı. İlk aşaması tamamlanan genel seçimlerde 18, 23, 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde oy kullanılacak. Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor. Seçimin yarın başlayacak ikinci aşamasında 97 sandalye için 13 eyalette oy kullanılacak.

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