Hindistan'da Pakistanlı mahkum öldürüldü

İSLAMABAD (AA) - Hindistan'ın Jaipur Merkez Cezaevi'nde kalan Pakistanlı mahkum, 4 cezaevi arkadaşı tarafından öldürüldü. Pakistan ve Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, casusluk suçundan cezaevinde bulunan Pakistanlı mahkum Hanif Muhammed Şakirullah'ı, koğuşundaki 4 mahkum öldürdü. Racastan Polisi yetkilisi Lakashman Gaur, Şakirullah'ın televizyon izleme bölümünde öldürüldüğünü belirterek, "4 mahkum tarafından öldürülen Şakirullah 2011'de yakalanmış, 2017 yılında ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı." ifadelerini kullandı. Başından aldığı darbeler sonucu öldüğü belirtilen Şakirullah'ın cesedi, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olay, 14 Şubat'ta Hindistan kontrolündeki Keşmir'de yaşanan ve 44 Hint askerinin öldüğü saldırının ardından geldi. Saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti. Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

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