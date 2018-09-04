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Hindistan'da otoyol faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu oluşan faciada 5 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de enkaz altında olduğu duyuruldu.

04 Eylül 2018 Salı 16:13
Hindistan'da otoyol faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Batı Bengal eyâletinin başkenti Kalküta’da yer alan bir otoyolda çökme meydana geldi.

Henüz ölü ya da yaralı sayısı konusunda resmi bir açıklama yok.

Ancak bölgeden gelen görüntüler, enkazda sıkışan insanlar olduğunu gösteriyor.

Yerel basın 5 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de enkaz altında olduğunu bildiriyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 16:13
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