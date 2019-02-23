Hindistan’da otoparktaki 300 araç cayır cayır yandı Hindistan’ın Bangalore şehrindeki bir otoparkta çıkan bir yangında 300 araç yandı.

Hindistan’ın Bangalore şehrindeki bir otoparkta çıkan bir yangında 300 araç yandı.

Hindistan’ın Bangalore şehrinde ‘Aero India Show’ gösterisinin gerçekleştiği alandaki otoparkta yangın çıktı. Konuya dair açıklama yapan Yangın ve Acil Durumlar Servisi Yöneticisi MN Reddi, kaza sonucu 300 aracın yandığını belirtti. Yangının kontrol altına alındığını aktaran Reddi soğutma çalışmalarının ise hala devam ettiğini kaydetti. Yangının kuru otların olduğu bölgede çıktığını, rüzgarın etkisiyle araçlara sıçradığını belirten Reddi olay sonucu ölü ya da yaralının olmadığını ifade etti.

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