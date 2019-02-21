Hindistan’da otomobilin çarptığı motosikletli havaya uçtu
Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde oldukça süratli bir otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya uçtu.21 Şubat 2019 Perşembe 16:07
Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde oldukça süratli bir otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya uçtu.
Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde hızla gelen bir otomobil motosikletliye çarptı. Yola savrulan motosiklet sürücüsün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ