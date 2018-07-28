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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 33 kişi öldü

Hindistan'da bir üniversitenin çalışanlarını taşıyan otobüs yolda uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada 33 kişi hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:33
Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 33 kişi öldü

Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde bir üniversitenin çalışanlarını taşıyan otobüs yolda uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucu otobüste bulunan 34 yolcudan 33'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazadan tek kurtulan kişinin de otobüs uçuruma yuvarlanmadan önce atlayarak hayatta kalmayı başardığı kaydedildi.

PİKNİĞE GİDİYORLARDI

Otobüsteki üniversite çalışanlarının pikniğe gittikleri belirtildi. Öte yandan sürücü hataları, kötü yollar ve eski araçlardan kaynaklanan kazalardan dolayı Hindistan'da her yıl ortalama 110 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor. 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:33
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