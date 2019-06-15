Hindistan'da otelin foseptik tankına giren 7 kişi öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın batısında bir otelin foseptik tankına temizlemek için giren 7 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Gujarat eyaletinin Vadodara bölgesinde Dabhoi kasabasında bir otelin foseptik tankına temizlik için giren 7 kişinin zehirlenerek öldüğünü kaydetti. Yetkililer, işçilerin güvenlik tedbiri almadan tanka girdiğini ifade etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.





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