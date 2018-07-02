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Hindistan'da ölümcül Nipah virüsü salgını sona erdi

Kerala'da ortaya çıkan ölümcül Nipah virüsü salgını sona erdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:28
Hindistan'da ölümcül Nipah virüsü salgını sona erdi

Sağlık Bakanı Shailaja Teacher, Hindistan'ın Kerala eyaletinde ortaya çıkan ölümcül virüs Nipah'ın bölgeden tamamen temizlendiğini duyurdu.

Bölgede virüsün temizlenmesinde görev alan kişiler ödüllendirildi.

Geçen Mayıs ayında Kerala'da ortaya çıkan salgında 17 kişi yaşamını yitirmiş, bin 407 kişi karantinaya alınmıştı.

Meyve yarasaları vasıtasıyla bulaşan virüs, bölge halkında meyve yeme korkusuna neden olmuş ve Hindistan'ın en çok meyve ithalatı yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden alımlar durdurulmuştu.

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor.

Sonraki aşamada baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez görülen virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da var.

Nipah virüsüne en sık Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te rastlanıyor.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:28
  1. Singapur
  2. Malezya
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Bangladeş
  5. Hindistan

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