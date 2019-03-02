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Hindistan'da ölen Pakistanlı mahkumun cenazesi ülkesine teslim edildi

02 Mart 2019 Cumartesi 17:42
Hindistan'da ölen Pakistanlı mahkumun cenazesi ülkesine teslim edildi

İSLAMABAD (AA) - Hindistan'ın Jaipur Merkez Cezaevi'nde 20 Şubat'ta öldürülen Pakistanlı mahkum Hanif Muhammed Şakirullah'ın cenazesi Pakistan'a teslim edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şakirullah'ın cenazesi Wagah sınır kapısında ailesi tarafından Hint yetkililerden teslim alındı.

Bakanlık, diğer mahkumlar tarafından öldürülen Şakirullah'ın otopsisine ilişkin bilgilerin henüz Hindistan tarafından paylaşılmadığını belirtti.

Açıklamada, Pakistan'ın otopsi raporunun bir an önce paylaşılması, Hindistan'daki Pakistanlı mahkumların güvenliğinin gözden geçirilmesi ve benzeri olayların yeniden yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması talebi de yinelendi.

Şakirullah'ın ailesi, cenazenin Sialkot kentinde defnedileceğini açıkladı.

- Diğer mahkumlar tarafından öldürülmüştü

Hindistan'ın Jaipur Merkez Cezaevinde 20 Şubat'ta yaşanan olayda, casusluk suçuyla hapis yatan Şakirullah aynı koğuşta kalan 4 mahkum tarafından öldürülmüştü.

Ülkede 2011'de yakalanan ve 2017'de müebbet hapis cezası alan Şakirullah'ın, başına aldığı darbeler sonucu öldüğü açıklanmıştı.

Pakistan, Şakirullah'ın öldürülmesini kınayan bir açıklama yapmış ve ülkedeki Pakistanlı mahkumların can güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını talep etmişti.

İki ülke arasında 14 Şubat'ta 44 Hindistan askerinin öldüğü terör saldırısıyla başlayan gerilim, iki ülke uçaklarının 26 ve 27 Şubat'ta düzenlediği hava operasyonlarla zirveye çıkmıştı.

Pakistan, yaptığı hava operasyonunda iki Hint uçağını düşürmüş, bir Hint pilotunu ise gözaltına almıştı.

Hint pilot Abinandhan Varthaman, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın "Barışçıl niyetimizin göstergesi olarak teslim edeceğiz" açıklamasının ardından dün Hindistan'a teslim edilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:42
  1. Hint pilot Abinandhan Varthaman
  2. Pakistan-Hindistan gerilimi

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