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Hindistan'da obez polislere zayıflama şartı

Karnataka eyaletinde obez polislere işlerini kaybetmemeleri için zayıflama şartı getirildi.

10 Temmuz 2018 Salı 20:26
Hindistan'da obez polislere zayıflama şartı

Karnataka Bölge Polisi Müdürü Bhaskar Rao, polisler arasında obezitenin artmasından endişe duyduğunu belirterek, son 18 ayda obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle 100'den fazla polisin hayatını kaybetmesinin ardından böyle bir karar aldığını kaydetti.

Bölgesinde 14 bin polis bulunduğunu dile getiren Rao, "Birliğimizdeki polisler büyük organizasyonlarda güvenliği sağlamak için görev yapmakla beraber ayaklanmalar ve şiddet olaylarında da çalışıyor. Bu nedenle obez olanlarının tespit edilmesi ve kilo kaybetmeleri için düzenli bir diyet ve spor programının uygulanmasını uygun gördük." ifadelerini kullandı.

Rao, obez polisleri zayıflatmayı öngören programa 6 ay önce başladıklarını, kurallara uymayanların, sözleşmelerinin dondurulması ve işlerini kaybetme cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Birlikteki obez polislere, doktorların tavsiyesiyle diyetin yanı sıra yoga, yüzme gibi spor programları uygulanıyor.

Kaynak: AA
 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:26
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