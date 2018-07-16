Hindistan'da muson yağmurları sebebiyle 40 kişi öldü
Etkili olan muson yağmurları sebebiyle 40 kişi hayatını kaybetti. Binlerce aile güvenli bölgelere gönderilirken, eğitim ve ulaşım da aksıyor.16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:34
Hindistan'da muson yağmurları nedeniyle Kerala ve Gujarat eyaletlerinde ölenlerin sayısı 40'a yükseldi.
Aralıksız yağan muson yağmurları sebebiyle Gujarat'ta 144 köye ulaşım sağlanamıyor.
Bölgede yaşayan 50 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.
Ülke genelinde özel ekipler kurularak tahliye çalışmalarına hız verildi.
Meteoroloji yetkilileri, muson yağmurlarının ileriki günlerde şiddetini artırarak devam edeceği uyarısını yaptı.
Eyaletin çeşitli bölgelerindeki su baskınları nedeniyle ulaşım sekteye uğrarken 8 bölgede eğitime ara verildi.
Demiryolu hattının su altında kalması sonucu işaretleşme sistemi zarar gördü ve en az 8 tren seferi iptal edildi.
Su basan Kerala eyaleti otobüs terminalinde de hizmetlerin aksadığı kaydedildi.
Yetkililer, bazı sahil bölgelerinde heyelan meydana geldiğine işaret etti.
Sağanak yağışların, bazı bölgelerde sel baskınlarına ve toprak kaymalarına yol açtığını belirten yetkililer, yağışlar nedeniyle 614 evin kısmen, 20 evin tamamen zarar gördüğünü açıkladı.
Yaklaşık 2 bin aile, güvenli bölgelere tahliye edildi.
Kaynak: AA
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