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Hindistan'da Muson yağmurları 511 can aldı

Hindistan'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen seller ve toprak kaymasında 511 kişi hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 00:12
Hindistan'da Muson yağmurları 511 can aldı

Merkez Su Komisyonu (CWC) tarafından açıklanan raporda,1 Haziran'da başlayan ve ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle şimdiye kadar 511 kişinin öldüğü, 176 kişinin de yaralandığı bildirildi.

55 BİN EV ZARAR GÖRDÜ, 1 MİLYONDAN FAZLA HAYVAN TELEF OLDU

Rapora göre, 91 bölgede etkili olan sel ve toprak kaymasında 55 bin ev zarar gördü, 1 milyondan fazla hayvan telef oldu. Hindistan'da bu yıl son 64 yılın en şiddetli yağışlarının görüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 00:12
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