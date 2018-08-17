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Hindistan'da muson felaketi: 868 kişi hayatını kaybetti

Muson mevsiminde şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar 868 kişi hayatını kaybetti.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:05
Hindistan'da muson felaketi: 868 kişi hayatını kaybetti

Hindistan İçişleri Bakanlığının Ulusal Acil Durum Müdahalesi Merkezi'nden yapılan açıklamada, muson mevsiminde Kerala'da 247, Uttar Pradeş'te 191, Batı Bengal'de 183, Maharaştra'da 139 kişi, Gujarat'ta 52, Assam'da 45 ve Nagaland'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, 7 eyalette aşırı yağışların yol açtığı olaylarda 33 kişinin kaybolduğu, 274 kişinin de yaralandığı belirtildi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:05
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