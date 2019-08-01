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Hindistan'da "Müslüman" kurye tartışması

Hindu adam, kendisine yemek getiren kuryenin Müslüman olmasını gerekçe göstererek değiştirilmesini istedi

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:02
Hindistan'da "Müslüman" kurye tartışması

ANKARA (AA) - Hindistan'da telefon uygulamasından yemek siparişi veren Hindu'nun, Müslüman olması sebebiyle kuryenin değiştirilmesini talep etmesi ve "Zomato" adlı platformun "yemeklerin dini yoktur" şeklindeki cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Yerel basındaki haberlere göre, Hindu Amit Shukla, Medya Pradesh eyaletinin Jabalpur bölgesinde "Zomato" adlı platform üzerinden yemek siparişi verdi. Shukla, yemek getiren kuryenin Müslüman olması nedeniyle platformdan kuryenin değiştirilmesini talep etti. Platformun bunu reddetmesi üzerine, Shukla siparişini iptal etti.

Konuyu Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Shukla, platformun Twitter hesabını da etiketleyerek şikayetini dile getirdi.

Shukla'nın şikayeti ve platformun Hindu adama, "Yemeğin dini yoktur. O bir dindir." şeklindeki cevabı sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı olayı kınayan paylaşımlarda bulundu.

Konuyla ilgili yüz binlerce paylaşım yapılırken, sosyal medyadaki tartışmanın, ülkede Müslümanlara yönelik nefret söylemini tekrar gündeme getirdiği belirtiliyor.

- "Biz böyle şeylere katlanmak zorunda kalan fakir insanlarız"

Müslüman kurye Faiyaz, "Press Trust of India"ya yaptığı açıklamada, "Bu durum beni incitiyor ancak ne yapabilirim? Biz böyle şeylere katlanmak zorunda kalan fakir insanlarız." dedi.

Platformun kurucusu Deepinder Goyal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerlerimiz nedeniyle kaybettiğimiz işler için üzgün değiliz." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:02
  1. Hindistan
  2. müslüman kurye
  3. zomato

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