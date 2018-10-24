Hindistan'da muhtarlık seçimleri kana bulandı!

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde yapılan yerel seçimin ardından karşıt iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi öldü.

"Press Trust of India"nın (PTI) haberine göre, emniyet yetkilisi M.S. Bharada, yaptığı açıklamada, Kutch bölgesine bağlı Chhasra köyündeki muhtarlık seçiminin sonuçlanmasının ardından çıkan kavgada tarafların birbirine ateş açması sonucu 6 kişinin öldüğünü belirtti.

Yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktaran Bharada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bölgeye çok sayıda polis sevk edildiğini söyledi.