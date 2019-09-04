Hindistan'da muhalif milletvekilinin tutuklanması Muhalefetteki INC'den Karnataka eyaletinin yasama meclisi üyesi ve eyaletin eski bakanlarından D.K Shivakumar'ın tutuklanması eyaletin çeşitli bölgelerinde protesto edildi

ANKARA (AA) - Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) Karnataka yasama meclisi üyesi D.K Shivakumar'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından eyaletin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenlendi. Press Trust of India'da yer alan habere göre, eyaletin Ramanagara, Chennapattana ve bu bölgelere yakın bazı kasabalarında Shivakumar'ın tutuklanmasını protesto eden göstericiler, yaktıkları lastiklerle yolları kapattı. Ramanagara bölgesinde eğitime bir gün ara verilirken, Malavalli, Kanakapura ve Channapatna'daki gösterilerde otobüsler taşlandı. Öte yandan bazı politikacılar Shivakumar'ın tutuklanmasını iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) "muhalif sesleri bastırma" girişimi olarak niteledi. INC'den Milletvekili D.K. Shivakumar, kara para akladığı suçlamasıyla dün tutuklanmıştı. Shivakumar, Karnataka eyaletinde uzun yıllar yasama meclisi üyeliği yapmış, eyaletin sulama ve enerji gibi bakanlıklarını yürütmüştü. INC'den eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ekipleri tarafından geçen ay Yeni Delhi'deki konutunda tutuklanmıştı.

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