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Hindistan'da Modi ikinci kez başbakanlık yemini etti

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:41
Hindistan'da Modi ikinci kez başbakanlık yemini etti

YENİ DELHİ/ANKARA (AA) - Hindistan'da, 11 Nisan-19 Mayıs tarihlerinde 7 aşamada yapılan parlamento seçimlerinde birinci çıkan Hindistan Halk Partisinin (BJP) adayı Başbakan Narendra Modi, ikinci defa başbakanlık için yemin etti.

Parlamento seçimlerini kazanan Narendra Modi, başkent Yeni Delhi'de yapılan törende, Devlet Başkanı Ram Nath Kovind'in huzurunda yemin ederek ikinci kez başbakan oldu.

Hindustan Times'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı sarayı Rashtrapati Bhawan'da düzenlenen törene, Çoklu Sektörel Teknik ve Ekonomik İşbirliği İçin Bengal Körfezi Girişimi (BIMSTEC) üye ülkeleri Bangladeş, Myanmar, Sri Lanka, Tayland, Nepal ve Bhutan ve ayrıca Mauritius ve Kırgızistan'dan liderler katıldı.

Üst düzey politikacılar ile dini liderlerin de hazır bulunduğu törene, aralarında Bollywood film yıldızlarının da olduğu 6 binden fazla konuk katıldı.

Modi'nin ardından, yeni merkez kabinede bakan olarak yemin edenler arasında BJP Başkanı Amit Shah da yer aldı.

Törende yemin eden bakanların, hangi bakanlıklarda görev yapacağı daha sonra açıklanacak.

Öte yandan yemin törenine, Pakistan Başbakanı İmran Han davet edilmedi.

Hindistan Seçim Komisyonunun açıkladığı oy sayım sonuçlarına göre, Başbakan Narendra Modi'nin aday olduğu Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) seçimle belirlenen 543 sandalyeden 303'ünü kazanarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı.

BJP'ye en yakın oy alan Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ise 52 sandalyede kalmıştı.

Seçim Komisyonu, Tamil Nadu'daki Vellore ilindeki seçimleri, "seçime şaibe bulaşmış olabileceği" şüphesiyle iptal ettiğinden, Meclis'teki 1 sandalye boş kalmıştı.

Bu sonuçlara göre BJP, Meclis'te tek başına iktidar olmak için gerekli 272 sandalye sayısını aşmıştı.

Parlamento seçimleri, Hindistan Başbakanı Modi ve iktidardaki BJP açısından bir referandum olma özelliği taşıyordu.

Modi liderliğindeki BJP, 2014'te yapılan genel seçimlerde Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 282'sini kazanarak iktidar olmuştu. En yakın rakibi INC ise 44 sandalyede kalmıştı.

Halk Meclisinin seçimle belirlenen 523 sandalyesi eyaletlerde, 20 sandalyesi "Birlik Toprakları" adı verilen 7 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde belirleniyor. 2 sandalyenin sahibi ise Hindistan'daki İngiliz toplumu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

- Dünyanın en uzun seçimi

Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştirildi. Yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, seçimlere katılımın yüzde 67,11 olduğu belirtilmişti.

Seçimin 11 Nisan'daki ilk aşamasında Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'inin, 18 Nisan'daki 2'nci aşamada 95'inin, 23 Nisan'daki 3'üncü aşamada 117'sinin, 29 Nisan'daki 4'üncü aşamada 71'inin, 6 Mayıs'taki 5'inci aşamada 51'inin, 12 Mayıs'ta 6'ncı aşamada 59'unun ve 19 Mayıs'taki 7'nci ve son aşamada 59'unun belirlenmesi için oy kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:41
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