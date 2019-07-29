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Hindistan'da milletvekilini tecavüzle suçlayan genç kız kazada yaralandı

İktidar partisi milletvekillerinden Kuldeep Singh Sengar'ı cinsel istismarla suçlayan genç kız, Uttar Pradesh eyaletinde meydana gelen kazada genç kız ve avukatı ağır yaralandı - Kazada, genç kızın halası ve teyzesi hayatını kaybetti

29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:37
Hindistan'da milletvekilini tecavüzle suçlayan genç kız kazada yaralandı

ANKARA (AA) - Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde meydana gelen kazada, 2017 yılında iktidar partisi milletvekillerinden Kuldeep Singh Sengar'ı kendisine tecavüzle suçlayan genç kız ağır yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Rae Bareli bölgesinde 19 yaşındaki istismar mağduru genç kız, avukatı, halası ve teyzesinin bulunduğu araca pazar günü kamyon çarptı.

Kazada genç kızın halası ve teyzesi yaşamını yitirdi, kendisi ve avukatı ağır yaralandı. Doktorlar mağdur genç kızın ve avukatının durumunun kritik olduğunu belirtti.

Genç kızın annesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarpışmanın tesadüf olmadığını ve kazanın arkasında Milletvekili Sengar'ın olduğunu savundu. Adalet talep ettiğini dile getiren anne, “Bu kaza hepimizi yok etmek için bir komplo.” dedi.

Aile polisten, genç kıza tecavüz etmekle suçlanan Hindistan Halk Partisi (BJP) Milletvekili Sengar hakkında cinayet soruşturması başlatılmasını talep etti.

Polis, "tecavüz mağdurunu ve ailesini öldürmek için komplo kurmak" gerekçesiyle tutuklu yargılanan Milletvekili Sengar, erkek kardeşi Manoj Sing ve 8 diğer kişi hakkında şikayet dilekçesi oluşturdu.

Öte yandan eyaletin ana muhalefet partisi Samajwadi'nin Başkanı Akhilesh Yadav, konuyla ilgili Hindustan Times'a verdiği demeçte, kazanın cinayet girişimi olabileceğini belirtti.

- Kızın babası şikayetin ardından öldürülmüştü

Şu an 19 yaşında olan genç kız, geçen yıl nisan ayında yaptığı şikayet başvurusunda, BJP Milletvekili Sengar'ın Haziran 2017'de iş bulma vaadiyle kendisini evine götürdüğünü, ve burada 9 gün boyunca toplu tecavüze uğradığını belirtmişti.

Savcılık iddianamesinde, kız çocuğunun 20 Haziran'da polis tarafından evden alınarak karakola götürüldüğü bilgisi yer almıştı.

Suç duyurusunun ardından Sengar gözaltına alınırken, bir grubun saldırısına uğrayan kızın babası hayatını kaybetmişti.

Babasının ölümünden bir gün önce davaya dikkat çekmek isteyen kız, Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath'ın evinin önünde kendini yakmaya çalışmış ancak yoldan geçenlerin müdahalesiyle durdurulmuştu.

Genç kızın ailesi, iktidardaki BJP'yi Sengar'ı korumakla suçluyor.



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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:37
  1. BJP milletvekili
  2. Hindistan
  3. Kuldeep Singh Sengar

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