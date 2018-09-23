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Hindistan'da Maocular milletvekilini katletti!

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinin Thutangi köyünde Maocu isyancılar biri milletvekili, iki kişiyi öldürdü.

23 Eylül 2018 Pazar 17:50
Hindistan'da Maocular milletvekilini katletti!

Polis, Araku'da eyalet yönetiminin sponsorluğunu yaptığı bir programa katıldıktan sonra dönüş yolundaki milletvekili Kidari Sarveswara Rao ve eski milletvekili Siveri Soma'yı taşıyan araçların yolu, bir grup Maocu isyancı tarafından kesildiğini açıkladı.

Maocu isyancıların bölgede boksit madenciliğini neden destekledikleri konusunda sorguladıktan sonra Rao ve Soma'yı ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.

Rao ve Soma'nın, eyalette iktidardaki Telugu Desam Partisinin üyesi olduğu ifade edildi. 

Öldürülen milletvekilinin öfkeli destekçilerinin, olaydan sonra polisi Rao'yu koruyamamakla suçlayarak iki karakola saldırdığı, birini ateşe verdiği kaydedildi. Öfkeli kalabalığın saldırısında iki polis memuru yaralandı. 

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.

 
Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:50
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