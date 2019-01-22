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Hindistan'da Maocu isyancıların saldırıları

22 Ocak 2019 Salı 23:22
Hindistan'da Maocu isyancıların saldırıları

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde Maocu isyancılar, polis muhbiri olduğu şüphesiyle 3 kişiyi öldürdü.

Hindustan Times'ın haberine göre, emniyet yetkilileri, Maocu isyancıların Gadchiroli bölgesinde iki gün önce kaçırdığı 6 köylüden 3'nün cansız bedeninin Kasansur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulunduğunu belirtti.

İsyancıların, geçen yıl emniyet güçleri ile girilen iki ayrı çatışmada 40'dan fazla isyancının ölümünden sorumlu tuttuğu köylüleri, polis muhbiri oldukları şüphesiyle intikam amacıyla hedef aldığı kaydedildi.

Haberde, kaçırılan diğer 3 köylünün serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 23:22
  1. Gadchiroli
  2. Kasansur köyü
  3. Maocu isyancılar

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