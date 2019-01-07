Hindistan'da maden ocağı çöktü: 2 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın kuzeydoğusunda bir kömür madeni ocağının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Meghalaya eyaletindeki Doğu Jaintia Tepeleri'nde yer alan Mooknor köyünde bir maden ocağının çöktüğünü bildirdi.

Yetkililer, ocağın çökmesi sonucu 2 işçinin öldüğünü kaydetti.

Yasa dışı madencilik faaliyetinin yürütüldüğü kömür madeninin çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 640 milyon ton kömür rezervine sahip olan Meghalaya, ülkenin mineral bakımından en zengin eyaletleri arasında yer alıyor.