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Hindistan'da Kumbh Mela Festivali başladı

15 Ocak 2019 Salı 17:27
Hindistan'da Kumbh Mela Festivali başladı

ANKARA (AA) - Hindistan'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" isimli Hindu festivali başladı.

Festival için her yıl 100 milyondan fazla kişi, sularında yıkanarak günahlarından arındıklarına inandıkları Ganj ve Yamuna nehirlerine giriyor.

Hinduizm'de kutsal kabul edilen 4 yerden birinde düzenlenen festival bu yıl, 6 yıldır ilk kez, ismi "Prayag" olarak değiştirilen Allahabad şehrinde gerçekleştiriliyor.

BBC'nin haberine göre, festivalin ilk gününde kutsal sayılan Ganj'ın, Yamuna ve Saraswati nehriyle buluştuğu yerde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen yaklaşık 15 milyon kişi günahlarından arınmak için suya girip çıktı.

Mart başına kadar sürmesi planlanan festivale yaklaşık 120 milyon kişinin katılması bekleniyor.

Festivalde emniyeti sağlamak üzere 30 binden fazla polisin görev yaptığı bildirildi.

Festival için 32 kilometrekarelik alana yayılan çadır kentin inşa edildiği bölgede hastaneler, itfaiye hizmetleri ve 120 bin seyyar tuvalet kuruldu.

Hindular, "İbrik Festivali" olarak da bilinen kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Festival, "Hindu tanrısı Vişnu'nun kanatlı küheylanı Garuda'nın bir ibrik kutsal ölümsüzlük suyu için şeytanlarla yapılan savaş sırasında dinlendiği" 4 yer olan Allahabad, Haridvar, Ujjain ve Nashik'te kutlanıyor.

Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" olarak kabul ediliyor. 2001'de 60 milyon kişi aynı gün Ganj Nehri'ne girmek için Allahabad kentinde bir araya gelerek dünya rekoru kırmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:27
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