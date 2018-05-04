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Hindistan'da kum fırtınası felaketi büyüyor: Ölü sayısı 125'i buldu

Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan ve Racastan, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde etkili olan kum fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 125'i buldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:53
Hindistan'da kum fırtınası felaketi büyüyor: Ölü sayısı 125'i buldu

Pencap, Haryana ve ülkenin orta kesimindeki Madhya Pradeş eyaletlerinde de etkili olan fırtınada bazı evlerin yıkıldığı, ağaçlarla elektrik direklerinin devrildiği ve bazı çiftlik hayvanlarının telef olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ölenlerden çoğu şiddetli fırtınaya ve yıldırım düşmesine bağlı yıkılan evlerde can verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Modi, "Hindistan'ın çeşitli yerlerinde kum fırtınasının neden olduğu can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. Yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Başbakan Modi, yetkililere, ilgili eyalet hükümetleriyle iş birliği içinde afetten etkilenenlere yardım etmeleri talimatını verdiğini belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe eden yetkililer, hava şartlarının daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Diğer yandan, şiddetli yağışların ve kum fırtınasının etkili olduğu başkent Yeni Delhi'de, kötü hava koşulları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken 15 uçak farklı havaalanlarına yönlendirilmişti.

Hindistan'ın kuzeyinde yaz aylarında sıklıkla görülen kum fırtınalarında bu denli can kaybına nadir rastlanıyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:53
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