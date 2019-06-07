0553 313 94 23

Hindistan’da kum fırtınası: 19 ölü

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan kum fırtınası 19 kişinin ölümüne neden oldu.

07 Haziran 2019 Cuma 19:20
Hindistan’da kum fırtınası: 19 ölü

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan kum fırtınası 19 kişinin ölümüne neden oldu.


Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan kum fırtınası ve yıldırım düşmesi sonucu 19 kişi öldü, 49 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 19 kişinin bazılarının fırtına sonucu devrilen ağacın altında kaldığı, bazılarının da yıldırım düşmesi sonucu öldüğü bildirildi. Ayrıca fırtınada çok sayıda hayvanın telef olduğu aktarıldı. Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, fırtına sonucu olaylardan etkilenenlere yardım sağlanacağını açıkladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 19:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anoreksiya hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
    1. Anoreksiya hastalığı nedir?..
    2. Anoreksiya hastalığı nedir?..
    3. ABD düzensiz çocuk göçmenler için yeni..
    4. Didier Deschamps: "Epey ateşli bir..
    5. Dang Humması virüsü nedir?
    6. Bir ülke daha S-400 konusunda ABD'ye..
    7. Fransa Açık'ta Djokovic-Thiem maçı..
    8. Kaymakam Üçer’in ’kebap’ paylaşımı..
    9. Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa..
    10. Sosyal medyadan tropik hayvan satışına..
    11. Dışişleri Sözcüsü Aksoy: “Türkiye..
    12. Bilecik lise taban puanları 2019..
    13. Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
    14. Tarım Kredi Müdürü Poyraz,..
    15. Malezya'da bayram tatilindeki trafik..
    16. Kavşağa hızlı girince kontrolü kaybetti
    17. "Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak"
    18. Balıkesirspor Baltok’ta başkan Kadir..
    19. BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu
    20. Türkiye'den GKRY'ye doğal gaz gelir..
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem