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Korona Virüs Hindistan'da koronavirüs aşısında yan etki oranı açıklandı
Korona Virüs

Hindistan'da koronavirüs aşısında yan etki oranı açıklandı

Hindistan'da koronavirüse karşı yaygın aşılama uygulaması 4'üncü günü geride bırakırken aşı yaptıranların yalnızca binde 1,8'inde yan etki görüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 01:14:00 -
Hindistan'da koronavirüs aşısında yan etki oranı açıklandı

"Times of India" gazetesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Raceş Buşan, ülkede 4 günde toplam 454 bin kişiye acil kullanımına onay verilen iki Kovid-19 aşısının yapıldığını açıkladı.

Aşı yaptıranlardan her 10 bin kişiden 18'inde yan etkiye rastlanırken her 100 bin kişiden yalnızca 2 kişi yan etkiler nedeniyle hastaneye yatmak zorunda kaldı.

Müsteşar Buşan, bu rakamların dünyada şu ana kadar rastlana en düşük yan etki oranlarına işaret ettiğini vurguladı.

Hindistan, Oxford Üniversitesinin İngiliz İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği aşı ile Hint biyoteknoloji firması Bharat Biotech'in Ulusal Viroloji Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği aşının acil kullanımına onay vermişti.

Her iki aşının dozları da "dünyanın en büyük aşı imalatçısı" olarak bilinen Hindistan Serum Enstitüsünce üretiliyor.

"Dünyada en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ikinci, virüse bağlı en fazla ölümünün yaşandığı 3'üncü ülke" konumunda bulunan Hindistan, salgından çıkış için 1,3 milyarı aşan nüfusunun büyük bölümünü aşılamayı hedefliyor.

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