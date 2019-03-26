Hindistan'da kız çocuğu leopar saldırısı sonucu öldü

Hindistan'da kız çocuğu leopar saldırısı sonucu öldü26 Mart 2019 Salı 19:16
ANKARA (AA) - Hindistan'da bir kız çocuğu leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan haberde, Maharaştra eyaletinde yer alan Sakori köyünde 5 yaşındaki kız çocuğunun büyükannesiyle tarladayken, bir leoparın saldırısına uğradığı belirtildi.
Köylülerin yardımıyla yaralı halde kurtarılan küçük kızın hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Öte yandan, köylüler ocak ayında başka bir çocuğun da leopar saldırısı sonucu öldüğünü aktardı.
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