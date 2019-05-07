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Hindistan'da kaplan ölümleri

2012 ve 2018 yılları arasında ülkedeki 656 kaplan ölümünün 207'sine, kaçak avlanma ve elektrik çarpmasının neden olduğu bildirildi

07 Mayıs 2019 Salı 13:01
Hindistan'da kaplan ölümleri

ANKARA (AA) - Hindistan'da 2012-2018 yılları arasında ülkede kaydedilen 656 kaplan ölümlerinin yüzde 31,5'ine yasa dışı avlanma ve elektrik çarpmasının neden olduğu bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Ulusal Kaplan Koruma Kurumu (NTCA) tarafından yayımlanan veriler, 2012 ve 2018 yılları arasında ülkedeki 656 kaplan ölümünün 207'sine, kaçak avlanma ve elektrik çarpmasının neden olduğunu ortaya koydu.

Toplam kaplan ölümlerinin yüzde 45'ine tekabül eden 295 vakanın doğal ölüm olduğunu gösteren verilerde, 36 kaplanın karayolu veya demiryolu kazalarında öldüğü ifade edildi.

Tüm kaplan ölümlerinin yüzde 18'ine tekabül eden 118 vakanın ise nedenini belirlenemedi.

Hindistan'daki kaplanların yaklaşık yüzde 40’ının, kaplan habitatlarının içindeki alanların dışında yaşadığı, bu kaplanların avlanmaya ve insanlarla çatışmaya açık durumda olduğu kaydedildi.

NTCA yetkilileri, kaplanların, çoğunlukla çitlere verilen elektrik akımına kapılmadan kaynaklanan ölümlerinin, 2016'dan itibaren büyük bir endişe kaynağı olduğunu dile getirdi.







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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 13:01
  1. Hindistan
  2. kaplan

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