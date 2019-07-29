0553 313 94 23

Hindistan'da kaplan nüfusu 3 bine yaklaştı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:06
Hindistan'da kaplan nüfusu 3 bine yaklaştı

ANKARA (AA) - Hindistan'da kaplan nüfusunun, 2014-2018 döneminde yüzde 33'ten fazla artış göstererek 3 bine yaklaştığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Başbakan Narendra Modi, Ulusal Kaplan Koruma Kurumu'nun 2018 yılına ilişkin ülke genelindeki tahmini kaplan rakamlarıyla ilgili raporunu açıkladı.

Modi, yaptığı konuşmasında, 2014'de 2 bin 226 olduğu tahmin edilen kaplan nüfusunun 2018'de 2 bin 967'ye ulaştığını ifade etti.

Kaplan popülasyonundaki artışın tüm Hintleri ve doğa severleri mutlu ettiğini söyleyen Modi, "Yaklaşık 3 bin kaplanla Hindistan, dünyadaki kaplanlar için en büyük ve güvenli yaşam alanlarından biri.Dünyadaki kaplanların dörtte üçü Hindistan'da bulunuyor." dedi.

Hindistan'daki ormanlık ve koruma alanlarının sayısının arttığını dile getiren Modi, 2014'de 692 olan koruma altındaki alanların sayısının 2019'da 860'a çıktığını kaydetti.

Kaplan nüfusunda yüzde 33'ten fazla artışın olduğu belirtilen raporda, kaplan nüfusunun en fazla olduğu eyaletlerin 526 kaplan ile Madhya Pradeş, 524 kaplan ile Karnataka ve 442 kaplan ile Uttarakhand olduğu bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:06
  1. Başbakan Narendra Modi
  2. Hindistan
  3. Hindustan Times
  4. kaplan nüfusu
  5. Ulusal Kaplan Koruma Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TESK'ten dikkat çeken "vergi indirimi" çağrısı
    1. TESK'ten dikkat çeken "vergi indirimi"..
    2. "Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum"
    3. Büyükşehir kurban kesim yerlerini..
    4. TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da
    5. Şehitlerin adı kütüphanelerde yaşıyor
    6. Bajaj motosikletleri için Ötv..
    7. Muhteşem Üçlü’nün çekimleri Midyat’ta..
    8. Motosikletle dünya turuna tekrar..
    9. Toyota’nın Avrupa’daki satışlarının..
    10. Menderes’in yollarında hummalı çalışma
    11. BM Libya'da çatışmaların artması..
    12. Kaybolan küçükbaş hayvanlar drone..
    13. Engin Bekdemir: "Altınordu tam bir..
    14. IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası
    15. Çin’deki toprak kaymasında ölü sayısı..
    16. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde..
    17. İple yüz germe nasıl yapılır?
    18. Türkiye dış ticarette “kadın..
    19. CHP'li belediyeden SMS'li işçi kıyımı
    20. Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1..
    21. Göçerlerin doğayla iç içe zorlu yayla..
    22. 8 bin Suriyeli bayram için ülkesine..
    23. Büyük krize neden olmuştu! İran..
    24. "YouTube Music, Türk müzisyenlerin..
    25. Tunç Soyer, 7 milyon Sivaslıdan özür..
    26. Başkan Anık’tan kamera çıkışı: "Üç..
    27. Medipol Başakşehirli Gulbrandsen'den..
    28. "Türkiye'nin daha hızlı koşması..
    29. Drogba devreye girdi! Cimbom'a geliyor
    30. Protesto edilen senet tutarı haziranda..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu