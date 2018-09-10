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Hindistan’da kafasıyla hem ceviz hem de rekor kırdı

Bir kişi kafasıyla 1 dakikada tam 217 ceviz kırarak yeni bir rekora imza attı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:18
Hindistan’da kafasıyla hem ceviz hem de rekor kırdı

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde Navin Kumar adlı kişi, masaya dizilmiş cevizlerden 217 tanesini kafasıyla 1 dakikada kırarak yeni bir rekora imza attı.

Guinnes, Kumar’ın bir masanın üzerine dizilen cevizleri kafasıyla periyodik olarak kırmasının görüntülerini internette paylaştı.

Kumar, rekorun sahibi Muhammad Rashid’den 36 tane fazla ceviz kırarak rekoru da kırmış oldu. 

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 18:18
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  4. ceviz kırma rekoru
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