Hindistan’da kafasıyla hem ceviz hem de rekor kırdı
Bir kişi kafasıyla 1 dakikada tam 217 ceviz kırarak yeni bir rekora imza attı.10 Eylül 2018 Pazartesi 18:18
Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde Navin Kumar adlı kişi, masaya dizilmiş cevizlerden 217 tanesini kafasıyla 1 dakikada kırarak yeni bir rekora imza attı.
Guinnes, Kumar’ın bir masanın üzerine dizilen cevizleri kafasıyla periyodik olarak kırmasının görüntülerini internette paylaştı.
Kumar, rekorun sahibi Muhammad Rashid’den 36 tane fazla ceviz kırarak rekoru da kırmış oldu.
KAYNAK: İHA
YORUM YAZ