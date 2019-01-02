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Hindistan'da kadınlar tartışmalı tapınağı ziyaret etti

Hindu rahiplerin 10-50 yaş arasındaki kadınlara koyduğu giriş yasağının Yüksek Mahkeme tarafından bozulmasının ardından ilk kez 2 kadın tartışmalı tapınağa adım attı

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:09
Hindistan'da kadınlar tartışmalı tapınağı ziyaret etti

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde 2 kadın, Hindu rahiplerin kadınların girmesine yasak getirdiği tartışmalı tapınağı ziyaret etti.

Emniyet Sözcüsü Pramod Kumar, yaptığı açıklamada, 40'lı yaşlardaki 2 Hindu kadının, kadınların menstrüasyon döneminde tapınakta bulunmasının dinen uygun olmadığı gerekçesiyle 10-50 yaş arasındaki kadınların girişinin rahipler tarafından yasaklandığı tapınağa girerek, ibadet ettiğini bildirdi.

Kumar, Yüksek Mahkemenin söz konusu yasağı kaldırmasının ardından tapınağı ziyaret etmek isteyen kadınların herhangi bir engelleme olasılığına karşı polis eşliğinde tapınağa girdiğini belirtti.

Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan da konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemenin kararı uyarınca tüm vatandaşların tapınakta özgürce ibadet etmeye hakkı olduğunu ve bunu güvence altına almanın emniyet güçlerinin görevi olduğunu ifade etti.

Kadınların tapınağa girdiğinin duyulmasının ardından eyaletin farklı bölgelerinde gösteriler düzenlendi. Bazı bölgelerde polisin göstericileri dağıtmak üzere göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi.

Hindu rahipler ve aşırılıkçılar, Yüksek Mahkemenin kararına rağmen tapınak önünde gösteriler yaparak, kadınların girişini engellemeye devam etmişti.

Kerala eyaletinde dün milyonlarca kadın, cinsiyet ayrımını protesto etmek üzere kuzeyindeki Kasargod ile güneydeki Thiruvananthapuram kentleri arasında insan zinciri oluşturmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:09
  1. Hindistan
  2. Hindu rahipler
  3. Hindu tapınağı
  4. kadınlara giriş yasağı
  5. Kerala eyaleti

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