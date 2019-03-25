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Hindistan'da internet en fazla Cammu Keşmir'de kesildi

Stanford Üniversitesinin yaptığı araştırma, Hindistan'da internet erişimi kesintisinin yüzde 47 oranında Cammu Keşmir bölgesinde yapıldığını ortaya koydu

25 Mart 2019 Pazartesi 21:02
Hindistan'da internet en fazla Cammu Keşmir'de kesildi

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'da Cammu Keşmir bölgesinin, ülkede internet erişiminin en fazla kesildiği yer olduğu bildirildi.

Stanford Üniversitesinin yaptığı araştırma, Hindistan'da internet erişimi kesintisinin yüzde 47 oranında Cammu Keşmir bölgesinde yapıldığını ortaya koydu.

Araştırma, Hindistan'da 2012-2017 yıllarında internet erişimi kesintisinin yüzde 75'den fazlasının, Gucarat, Racastan, Haryana ve Cammu Keşmir bölgelerinde yapıldığını, Cammu Keşmir'deki kesintinin, bu oranın yaklaşık yüzde 47'sine tekabül ettiğini gösterdi.

Cammu Keşmir'de 2016'da yaşanan kargaşa sırasında Yeni Delhi yönetiminin, interneti 203 gün boyunca kestiğine, bunun en uzun süreli kesinti olduğuna işaret edilen araştırmada, "Karartma dolayısıyla, halkın toplanmasını engelleme amacı taşıyan sokağa çıkma yasaklarının ve önlemlerin mantıksal uzantısı olarak algılanıyor." ifadesi kullanıldı.

Hindistan, 2016-2017 yıllarında 100'den fazla kesintiyle "dünyada (interneti) en fazla kapatmaya meyilli egemen devlet" olarak da nitelendirildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:02
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan
  3. internet

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