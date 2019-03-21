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Hindistan'da inşaat halindeyken çöken bina

Karnataka eyaletinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı

21 Mart 2019 Perşembe 18:02
Hindistan'da inşaat halindeyken çöken bina

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Karnataka eyaletinde inşaat halindeki 4 katlı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yetkililer Dharwad bölgesinde iki gün önce çöken binanın enkazından 9 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.

En az 15 kişinin halen enkaz altında olduğunun düşünüldüğünü aktaran yetkililer, şimdiye kadar 53 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:02
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