Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü
Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı- Enkaz altında yaklaşık 30 kişinin olduğu tahmin ediliyor19 Mart 2019 Salı 20:37
ANKARA (AA) - Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, inşaat halindeki 4 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Hindistan'ın NDTV kanalına göre, Dharwad bölgesinde inşası süren bina çöktü.
Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 15 kişi de yaralandı.
Yetkililer, binanın enkazında en az 30 kişinin olduğunun sanıldığını belirtti.
Polis, şu ana kadar 28 işçinin kurtarıldığını kaydetti.
Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
YORUM YAZ