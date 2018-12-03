Hindistan'da inek eti protestosunda 2 kişi öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Hindu fanatiklerin, Müslüman azınlığın yaşadığı bir köyde inek kesildiği söylentileri üzerine düzenlediği protesto gösterisinde 1'i polis 2 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Bulandshahr bölgesine bağlı bir köyde, fanatik Hindu örgüt üyelerinden oluşan bir grup, Müslümanların yaşadığı köyde inek kesildiğini iddia ederek, yakındaki polis karakolunun önünde protesto gösterisi düzenledi.

Kesilen ineklere ait olduğu iddia edilen parçaları traktör kasalarına doldurarak, Chingarwathi karakolu önüne getiren ve karakol yakınındaki ana yolu kapatan grubu ikna çabaları sonuç vermedi.

Karakol ve civarındaki bazı araçları ateşe veren örgüt üyeleriyle polis arasında arbede yaşandı. Olay sırasında göstericilerin attığı bir taşla başından ağır yaralanan Subodh Kumar Singh isimli polis memuru hayatını kaybetti.

Protestocular arasındaki 1 kişinin de polisin kalabalığı dağıtmak üzere açtığı ateşte öldüğü bildirildi.

- Hindistan'da inek eti sorunu

Hindu inancında inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

Hindu milliyetçisi Hindistan Başbakan Narenda Modi, 2014'te iktidara geldiğinden bu yana birçok eyalette inek kesimine yasak getirildi.

Bu yasaklar Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesimine de kısıtlamalar getirdiğinden toplumsal sorunlara yol açmıştı.

Ülkede, yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlıktan kişilere yönelik çok sayıda nefret suçu işlenmişti.

Geçen yıl temmuzda, 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman genç, Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Jharkhand eyaletinde yaşanan benzer bir olayda da 45 yaşındaki bir Müslüman tüccar, arabasında et taşıdığı gerekçesiyle yaklaşık 100 kişi tarafından linç edilmişti.



















