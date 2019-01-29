0553 313 94 23

Hindistan'da hükümet cami arazisini Hindu vakfına vermek istiyor

Hükümet, araziye tapınak inşa edilmesi talebi Müslümanlar ile Hindular arasında tartışmaya sebep olan Babri Camisi'nin "fazla" arazisinin, bir Hindu vakfına devredilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu

29 Ocak 2019 Salı 17:31
Hindistan'da hükümet cami arazisini Hindu vakfına vermek istiyor

ÇANDİGARH (AA) - Hindistan'da hükümet, Müslümanlar ve Hindular arasında on yıllardır Hindu tapınağı inşa edilmesi konusunda anlaşmazlığa konu olan Babri Camisi arazisinin bir bölümünün bir Hindu vakfına devredilmesi için Yüksek Mahkemeden izin istedi.

Indian Express gazetesinde yer alan habere göre, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, Faizabad şehri yakınında Ayodhya tarihi kenti içinde bulunan Babri Camisi'ne ait "fazla" arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen "Ram Janmabhoomi Nyas" adlı Hindu vakfına verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

Söz konusu adımı Hindu milliyetçisi BJP'ni bahar aylarında yapılması planlanan genel seçimleri öncesinde seçmen tabanına şirin görünme çabası olarak değerlendiren Yeni Delhi merkezli Müslüman Siyasi Konseyi Başkanı Taslim Rahmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu BJP'nin kendi kadrolarına, 'Bakın burada tapınak inşa edilmesi için bir şeyler yapıyoruz.' deme çabasıdır. BJP seçimler yaklaştığı için bunu yapıyor." dedi.

Babri Camisi arazisine tapınak yapılmasına karşı açılan davanın geçen hafta görülen duruşması, yargıçlardan birinin davaya katılmaması üzerine ertelemişti.

Başbakan Narendra Modi, ay başında, Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

- Yıkılan caminin arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini talep ediyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının kasım ayında Ayodhya olarak değiştirilmesine karar verilmişti.

Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:31
  1. Babri Camisi
  2. Babür İmparatorluğu
  3. Hindistan
  4. Hindistan Halk Partisi (BJP)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
    1. Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk..
    2. Ayasofya'da cuma namazı kılınacak.....
    3. Yalçın Menteş’in sağlık durumu son..
    4. 1 hafta boyunca yanlış bebeği emzirdi!..
    5. BM'den Yahudi yerleşimcilere tepki
    6. Gazze'deki gösterilerde yaralanan..
    7. Başkan Erdoğan sinema yasasını onayladı!
    8. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan..
    9. Kilis'te FETÖ operasyonu! 5 gözaltı..
    10. New York borsası yatay seyirle açıldı
    11. Beyniniz için bunları yemeyin! Bu..
    12. Suriye'deki 130 DAEŞ'li terörist,..
    13. İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir..
    14. Başkan Uztürk'ten para badmintonculara..
    15. Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu
    16. Hırsızlık şüphelisi kadın, kendisini..
    17. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları..
    18. Giresunspor'da Elazığspor maçı..
    19. Hindistan'da hükümet cami arazisini..
    20. Yalçın Menteş yoğun bakıma kaldırıldı!..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı