Hindistan'da heyelan can aldı! 7 ölü
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti.15 Temmuz 2018 Pazar 17:15
Hindistan basınında yer alan haberlerde, Reasi ilçesinde yaşanan heyelanda Siar Baba şelalesine düşen kayaların altında kalan 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade ederek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Siar Baba şelalesi özellikle hafta sonları turistlerin akınına uğruyor.
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