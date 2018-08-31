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Hindistan'da heyelan: 7 kişi öldü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen heyelanda aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:03
Hindistan'da heyelan: 7 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttarakhand eyaletindeki şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Toprak altında kalan evdeki 10 yaşındaki bir çocuk kurtarılırken, ölenler arasında hamile bir kadın da olduğu belirtildi.

Ülkede bu yılki yağmur döneminin, son 100 yılın en etkilisi olduğu ifade ediliyor.

Hindistan'daki muson yağmurlarında geçen üç ayda binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 09:03
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