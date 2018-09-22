Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 3 kişi öldü

Hindistan'da polis yetkilileri, Andhra Pradeş eyaletinde Rajahmahendravaram kentinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Hindustan Times'da yer alan habere göre, yetkililer, patlamada yaralanan 3 kişinin de tedavi altına alındığını belirtti. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Andhra Pradeş'te çok sayıda yasa dışı işletilen havai fişek fabrikası bulunuyor.

Madhya Pradeş eyaletinde geçen yıl bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 işçi yaşamını yitirmişti.