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Hindistan'da Halk Meclisinin Keşmir tasarısını onaylaması bekleniyor

06 Ağustos 2019 Salı 11:35
Hindistan'da Halk Meclisinin Keşmir tasarısını onaylaması bekleniyor

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha (Halk Meclisi), Cammu Keşmir'in ikiye bölünmesini içeren yasa tasarısını görüşmek üzere toplandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) çoğunluğa sahip olduğu Halk Meclisi üyeleri, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa maddesinin hükmünün Cumhurbaşkanlığı emriyle dün kaldırılmasının ardından, bölgenin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşmek üzere bir araya geldi.

Halk Meclisinin tasarıyı onaylaması bekleniyor.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla dün kabul edilmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.



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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:35
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan
  3. Keşmir

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