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Hindistan'da Halk Meclisi "Cammu Keşmir" tasarısını onayladı

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran yasa tasarısı, federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) 70 ret oyuna karşı 370 evet oyuyla meclisten geçti- Halk Meclisinde Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesinin feshedilmesini öngören teklif, 72 ret oyuna karşı bir çekimser oy ve 351 evet oyuyla kabul edildi

06 Ağustos 2019 Salı 19:10
Hindistan'da Halk Meclisi "Cammu Keşmir" tasarısını onayladı

ANKARA (AA) - Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran yasa tasarısı, federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) 70 ret oyuna karşı 370 evet oyuyla kabul edildi.

Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) çoğunluğa sahip olduğu Halk Meclisi üyeleri, Cammu Keşmir'in ikiye bölünmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Yasaya göre Cammu Keşmir, Cammu Keşmir Birlik Toprağı ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölünecek.

Bölgeyi ikiye bölen yasa tasarısı, 70 ret oyuna karşı 370 evet oyuyla meclisten geçti.

Bu arada, Halk Meclisi'nde Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesinin feshedilmesini öngören teklif, 72 ret oyuna karşı bir çekimser oy ve 351 evet oyuyla kabul edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir ve Ladakh'a ilişkin kararların "çok önemli" olduğunu belirterek, "Birlikte beraberiz, birlikte yükseleceğiz, birlikte 1 milyar 300 milyon Hindistanlının hayallerini gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla dün kabul edilmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin'in hakimiyetinde bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 19:10
  1. Cammu Keşmir
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