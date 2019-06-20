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Hindistan'da fil saldırısı: 2 ölü

20 Haziran 2019 Perşembe 17:20
Hindistan'da fil saldırısı: 2 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde bir filin saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Press Trust of India'nın aktardığı habere göre, Chhattisgarh eyaletinin Raigarh bölgesinde orman muhafızı Mukesh Pandey ve köy sakini Bhujendra Rathiya, sürüsünden ayrılan bir filin saldırısına uğradı.

Orman Subayı Pranay Mishra'nın açıklamasına göre olay, çarşamba günü Podi ve Kotmar köyü yakınlarında gerçekleşti. Ormanlık alanda bir filin başı boş gezindiği bilgisi üzerine köylüleri uyarmaya giden orman muhafızı Mukesh Pandey'in, dönüş yolunda fille karşılaştığında hayvanın ayakları altında ezilerek öldüğü bildirildi.

Aynı filin yakınlardaki Kotmar köyünde bir cenazeden evlerine dönen 5 köylüyü kovaladığı belirtilirken, köylülerden dördünün kaçtığı ancak Bhujendra Rathiya'nın fil tarafından ezilerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yetkililer, köy sakini ve orman muhafızını öldüren filin bölgede başı boş dolaştığını, bu sebeple halkın uyanık kalması gerektiğini vurguladı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin kuzeyindeki ormanlık alanlarda çok sayıda fil saldırısı yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:20
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